Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato il 2-2 tra Inter e Lazio e la grande occasione persa dai nerazzurri di effettuare il controsorpasso sul Napoli.

"Sono molto deluso. Si poteva fare, ci credevo. Soprattutto dopo il gol di Dumfries del 2-1. Abbiamo buttato via una grandissima occasione. Nel secondo tempo abbiamo abbassato il baricentro, abbiamo concesso come sempre gol nel secondo tempo - le sue parole -. Avevamo rimesso la partita sui binari giusti, come al solito ci siamo distratti all'ultimo e abbiamo regalato il rigore. Dobbiamo essere realisti, come si può pensare che il Napoli al Maradona possa non vincere contro un Cagliari già salvo? Pedro a 37 anni è 10 volte i nostri Taremi, Arnautovic e Correa".