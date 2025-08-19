Nella giornata di oggi Mehdi Taremi ha fatto ritorno a Milano dopo il lungo periodo di assenza, anche a causa della guerra che ha coinvolto il suo Iran e che l'ha costretto a saltare l'esperienza con l'Inter negli Stati Uniti per il Mondiale per Club.

L'attaccante ex Porto, che oggi si è sottoposto ai primi test fisici, ricomincerà con un lavoro di riatletizzazione ad Appiano Gentile con la prima squadra in considerazione del lungo periodo in cui è stato fermo. Lo riporta Sky Sport, smentendo le indiscrezioni di questa mattina che parlavano di primi possibili allenamenti con l'Under 23.

