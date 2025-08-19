È ormai a un passo l'accordo tra Kristjan Asllani e il Bologna, mentre quello tra i club è già blindato da tempo anche se manca ancora qualcosa. Come conferma il Corriere dello Sport, il club emiliano sta per chiudere con il centrocampista albanese andando a rinforzare un reparto che in questa sessione di mercato ha perso Aebischer ed El Azzouzi, necessitando quindi di almeno un nuovo innesto di livello.

"L’Inter sarebbe disponibile a trovare un’intesa con il Bologna per il bene di tutte e tre le parti in causa, in pratica Beppe Marotta e il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio sono pronti a chiudere Asllani con la formula del prestito con obbligo di riscatto a giugno. Ma fin qua niente di clamoroso poi in fondo, caso mai sono i numeri che per certi versi sorprendono: il riscatto sarebbe fissato a 10 milioni di euro, forse anche qualcosa di meno, con alcuni bonus e una bella percentuale sulla rivendita, su per giù il 40%. A queste condizioni inevitabilmente Sartori e Di Vaio hanno colto la palla al balzo".

Palla al patron Saputo: sarà lui a dover dare l'ok definitivo. Poi si passerà a cercare una soluzione con Asllani per quanto riguarda l'ingaggio. "Nel giro di un paio di giorni dovremmo sapere come finirà: è evidente che nel frattempo Sartori e Di Vaio manterranno anche i contatti con il Venezia per Hans Nicolussi Caviglia e con quei giovani scritti nel loro taccuino. O meglio, gli altri giovani, tenendo presente come Asllani sia un classe 2002", si legge.