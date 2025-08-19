L'uscita di Zalewski ha lasciato un buco in rosa sulla catena di sinistra. E l'Inter - anche secondo il Corriere dello Sport - sembra volerlo riempire più inserendo un difensore che un esterno, con Carlos Augusto che tornerebbe ad alternarsi con Dimarco.

I nomi? Almeno tre e tutti dalla Premier League. "Nell’Arsenal, ad esempio, c’è una vecchia conoscenza italiana come Kiwior che sembra sempre in bilico, nonostante Arteta continui a ribadire la sua importanza: mancino di piede, avrebbe le caratteristiche giuste per fare il vice Bastoni. In casa interista piace da sempre Chalobah del Chelsea, che però era tra i titolari nel debutto contro il Crystal Palace. Complicato, quindi, immaginare che Maresca accetti di lasciarlo andare via. Avrebbe decisamente meno remore per Renato Veiga, 6 mesi in prestito la scorsa stagione nella Juventus che a Torino peraltro vorrebbero provare a riprendere", si legge.