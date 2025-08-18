L'Inter ha cambiato obiettivo, ma la telenovela tra Ademola Lookman e l'Atalanta è destinata a proseguire, con il destino del nigeriano che resta a dir poco in bilico. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, il nigeriano è atteso a Zingonia nella giornata di mercoledì, dopo la fuga e l'irreperibilità del mese di agosto. La Dea dovrà decidere i provvedimenti da prendere e nel frattempo potrebbe farsi vivo qualche club dall'estero per concretizzare un eventuale trasferimento.