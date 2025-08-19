Roberto Donadoni, alla Gazzetta dello Sport, prova a fotografare la situazione in casa Milan e, in generale, la corsa scudetto per la Serie A ormai alle porte.

Dove vede il Milan nella griglia scudetto?

"Io penso e spero possa aver imparato dagli errori del passato, così da imitare il Napoli di Conte dello scorso campionato. In questo senso, Allegri è una garanzia e in più, la qualità in squadra c’è. Non è una missione impossibile!.

Chi si giocherà la vittoria del campionato ?

!Il Napoli campione si è rinforzato ed è favorito. L’Inter ha cambiato guida, ma resta l’Inter. Un po’ più dietro vedo Juve, Roma e Atalanta. Anche se non c’è un divario netto tra chi parte davanti e le altre".

