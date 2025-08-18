La Juventus Women conquista la Women's Cup e fa felice anche Massimiliano Canzi. Raggiunto da TMW dopo la vittoria sull'Inter Women nella finalissima giocata all'Arena Civica di Milano, il tecnico bianconero ha analizzato così la prestazione della sua squadra: "Ci manca la tenuta di una gara intera, come è normale che sia, ma abbiamo fatto un ottimo primo tempo: il secondo non è stato allo stesso livello, merito dell'Inter, ma è allenamento anche il saper resistere ai momenti critici della gara. Sapevamo che avremmo rischiato un po' con determinate situazioni, ma la consideravamo l'ultima amichevole prima degli impegni ufficiali, quindi ci stava: la squadra comunque sta crescendo, sono arrivate anche calciatrici importanti".

"L'Inter la rivale principale per lo scudetto? Oggettivamente, se è vero che noi siamo favorite, è altrettanto vero che ci sono tante squadre rinforzate, e l'Inter è tra le top - ha poi aggiunto Canzi -. Ma attenzione anche alla Roma, ha fatto e sta facendo un mercato in sordina ma sarà un avversario da battere, e il Milan è in crescita".