La Juventus Women conquista la Women's Cup e fa felice anche Massimiliano Canzi. Raggiunto da TMW dopo la vittoria sull'Inter Women nella finalissima giocata all'Arena Civica di Milano, il tecnico bianconero ha analizzato così la prestazione della sua squadra: "Ci manca la tenuta di una gara intera, come è normale che sia, ma abbiamo fatto un ottimo primo tempo: il secondo non è stato allo stesso livello, merito dell'Inter, ma è allenamento anche il saper resistere ai momenti critici della gara. Sapevamo che avremmo rischiato un po' con determinate situazioni, ma la consideravamo l'ultima amichevole prima degli impegni ufficiali, quindi ci stava: la squadra comunque sta crescendo, sono arrivate anche calciatrici importanti".
"L'Inter la rivale principale per lo scudetto? Oggettivamente, se è vero che noi siamo favorite, è altrettanto vero che ci sono tante squadre rinforzate, e l'Inter è tra le top - ha poi aggiunto Canzi -. Ma attenzione anche alla Roma, ha fatto e sta facendo un mercato in sordina ma sarà un avversario da battere, e il Milan è in crescita".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Inter Femminile
Altre notizie
- 19:12 Sky - Inter, l'attaccante non è più una priorità: la trattativa per Ademola Lookman può dirsi conclusa
- 18:57 Derby di Coppa Spezia-Samp, Pio Esposito torna al Picco: sarà premiato con l'Aquilotto Reale 2024-25
- 18:43 Cadena SER - Villarreal, non c'è solo Palacios: l'alternativa è una fresca vecchia conoscenza italiana
- 18:28 Napoli, lungo stop per Lukaku: sondati Pinamonti e Højlund (su cui c'è anche il Milan)
- 18:14 Zalewski all'Atalanta, Urban (ct della Polonia): "Tutti trarranno beneficio da questo trasferimento. Ecco cosa mi ha detto"
- 18:00 Fontanarosa all'Avellino a titolo definitivo: l'Inter si è garantita il 50% sulla rivendita
- 17:46 La Juventus Women vince la Women's Cup, Canzi: "L'Inter è tra le squadre top"
- 17:32 Moretto: "Bastoni, nessuna offerta dal Chelsea. Il difensore vuole restare all'Inter, il club è d'accordo"
- 17:18 "Caso Diarra", l'ex centrocampista chiede 65 milioni di euro di risarcimento alla FIFA e alla Federcalcio belga
- 17:04 Cambiasso compie 45 anni, l'Inter lo omaggia: "Simbolo di interismo amato dai tifosi, in nerazzurro 15 trofei"
- 16:50 Inter Women, Piovani: "Women's Cup torneo importante, sul mercato cerchiamo un attaccante. Gli obiettivi..."
- 16:35 Mondiale per Club a 48 squadre ogni due anni dal 2031: FIFA in posizione d'attesa, ecco perché
- 16:21 Qualificazioni Mondiali, a settembre doppio impegno per l'Argentina: convocati Lautaro Martinez e Valentin Carboni
- 16:07 Carbone: "Prima panchina con la Primavera emozione speciale, bellissimo iniziare con un'ottima prestazione"
- 15:53 Nazionale croata, l'Inter torna ad avere un rappresentante: Sucic convocato per gli impegni di settembre
- 15:39 Bologna-Asllani, si discute sui dettagli del contratto: rossoblu fiduciosi di riuscire a concludere l'affare
- 15:25 Arriva DAZN MyClub Pass: da oggi al 31 agosto è attivabile il piano per seguire solo la propria squadra del cuore
- 15:10 Solet obiettivo concreto per la difesa, l'Inter si è informata con gli agenti. Il Neom insiste per Pavard
- 14:56 Inter U23, arriva il colpo in attacco: chiuso l'affare La Gumina in prestito dalla Sampdoria
- 14:42 Sky - Inter, per l'addio di Asllani c'è da attendere: manca ancora l'intesa tra il giocatore e il Bologna
- 14:27 The Sun - André Onana in uscita dal Manchester United, Inter disponibile a riprenderlo. Dipende tutto da lui
- 14:12 La convinzione di Mutti: "Lookman, situazione paradossale. Vedremo come finirà"
- 13:58 Calori: "Solet fuori categoria. Se rimane a Udine, sarà lui la guida"
- 13:43 SM - Inter, al momento nessun rilancio per Lookman: due priorità. Solet in cima alla lista dei difensori centrali
- 13:29 Karel Zeman: "Papà è in miglioramento. Lui all'Inter? Ne parlò con Moratti, ma..."
- 13:14 Napoli, tegola Lukaku: lesione di alto grado del retto femorale. Sarà sottoposto a consulenza chirurgica
- 12:59 Gravina esprime fiducia: "Euro 2032, l'Italia ce la farà. A Udine mostrato cosa sappiamo fare"
- 12:45 Sky - Asllani si avvicina al Bologna: base d'accordo con l'Inter, sul piatto anche il 40% della futura rivendita
- 12:30 CdS - Asllani si avvicina al Bologna: resta da capire la formula del trasferimento
- 12:15 Pio Esposito: "Così nascono esultanza e numero 94. Ho un sogno. Gol al River? Nelle immagini si vede che..."
- 12:00 TS - Bologna su Asllani, il Torino pensa già alle alternative. Ma per l'albanese c'è ancora una speranza
- 11:45 Il Messaggero - Roma, Ndicka o Koné per far partire il mercato. I giallorossi sperano nella pista estera
- 11:30 Corsera - La pista è viva: l'Inter pensa ancora a Lookman. E a un obiettivo per il centrocampo
- 11:20 videoZalewski è già in versione Atalanta: il giocatore alle visite con la maglia della Dea
- 11:02 CdS - Bonny ed Esposito sono quello che l'Inter cercava da anni. E "allontanano" Lookman
- 10:48 Benitez: "Scudetto? Sarà una sfida Napoli-Inter. Conte ha un leggero vantaggio per le cose che sappiamo. Sui nerazzurri di Chivu..."
- 10:34 Il Resto del Carlino - Asllani, l'Inter autorizza il Bologna a parlare col giocatore. Distanza sull'ingaggio: le cifre
- 10:20 Sport - Pavard offerto al Barcellona: ottimi rapporti tra Laporta e l'agente. Che cosa filtra dai blaugrana
- 10:06 La Repubblica - Zalewski slegato da Lookman, ma i dialoghi per l'anglo-nigeriano proseguono. E se dovesse naufragare...
- 09:52 TS - Palacios, niente Basilea. Due possibili destinazioni sono gradite al giocatore
- 09:38 TS - Bilancio, Chivu, Juric: tutti i motivi che hanno portato Zalewski all'Atalanta
- 09:24 TS - L'Inter prepara tre colpi da 40 milioni l'uno: ecco gli obiettivi dei nerazzurri
- 09:10 CdS - Inter, due i colpi in difesa se parte pure Pavard. Torna di moda un vecchio pallino?
- 08:56 GdS - Appiano, Chivu sorride: Dimarco sta bene. Resta da risolvere un rebus
- 08:42 CdS - Lookman scala indietro nelle gerarchie, ora il primo obiettivo è un mediano: si riapre il discorso Koné. Invece per l'attacco...
- 08:29 GdS - Asllani al Bologna: cifre e dettagli. A scavare il solco con gli altri club è stata...
- 08:14 GdS - Un colpo in difesa a prescindere da Pavard: l'Inter sceglie tra Solet e Badé
- 08:00 GdS - Inter, priorità al centrocampo: Koné non è incedibile! Marotta e Ausilio aspettano la Roma
- 01:22 Prima GdS - Koné adesso può partire. L’Inter aspetta la Roma e dà Zalewski all’Atalanta
- 00:30 Conferme dall'Argentina: "Il Rayo Vallecano ha avviato i contatti per Palacios, Basilea in stand-by"
- 00:00 Le buone azioni
- 23:45 Milan, Landucci: "Leao contro la Cremonese? Non so dirtelo, vedremo nei prossimi giorni"
- 23:30 Zazzaroni: "Marotta arriverebbe a 50-52 milioni in qualche modo, è Percassi che non vuole vendere Lookman"
- 23:16 Coppa Italia, avanza il Milan: 2-0 al Bari. Leao segna ed esce per un problema al polpaccio. Ok il Pisa: battuto ai rigori il Cesena
- 23:01 Apolloni: "Sarà un campionato avvincente. Mi piacciono Inter e Juve, occhio alla Roma"
- 22:47 Romano: "Frattesi piace al Newcastle, ma al momento non è una priorità. Lookman, occhio alla pista Premier"
- 22:33 Inter U23, Zuberek esulta dopo la vittoria in rimonta sul Lumezzane: "Al turno successivo"
- 22:18 Women's Cup, la Juventus batte l'Inter 2-1 e si aggiudica la competizione: Cambiaghi sigla il gol dell'ex
- 22:04 Coppa Italia Serie C, l'Ospitaletto raggiunge l'Inter al secondo turno: battuto il Lecco
- 21:50 Onana fuori da Manchester United-Arsenal. Amorim: "Non è infortunato"
- 21:35 Sky Sports UK - Nkunku, tentativo del Bayern Monaco fallito: la formula del prestito non convince
- 21:21 SM - Inter, affare Lookman 'congelato': tutto sul centrocampista e il difensore. E la quinta punta...
- 21:07 Asllani diretto al Bologna, il Torino cambia obiettivo per la mediana: contatti per Nicolussi Caviglia
- 20:53 CdS - Lukaku, si teme un lungo stop: Napoli pronto a tornare sul mercato
- 20:38 L'Eco di Bergamo - Zalewski virtualmente dell'Atalanta: le cifre. Lookman apparentemente più lontano dall'Inter
- 20:26 Coppa Italia, Frosinone e Parma avanzano ai sedicesimi di finale: fine della corsa per Monza e Pescara
- 20:10 Fiorentina, no all'Atalanta per Gosens: c'è la volontà di proseguire col tedesco
- 19:50 'The Women’s Cup', alla 20 la finalissima Inter-Juve: le scelte di formazione dei due coach
- 19:35 Donadoni: "Scudetto, Napoli per forza favorito. L'Inter ha cambiato guida ma resta l'Inter"
- 19:21 In Francia - Accordo quasi raggiunto tra Inter e Bologna per Asllani: tutti i dettagli