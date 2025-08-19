Ieri sera, allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia, Francesco Pio Esposito è stato insignito dell'Aquilotto Reale 2024-25, il premio che i tifosi spezzini assegnano al miglior giocatore bianconero della stagione. Un riconoscimento arrivato assieme all'abbraccio di quella tifoseria che è entrata nel cuore dell'attaccante dell'Inter: "É stato molto emozionante ricevere questo premio che racchiude ricordi indelebili in un posto per me davvero speciale. Per sempre grato allo Spezia e agli spezzini", ha scritto il classe 2005 su Instagram.