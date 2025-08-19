Ademola Lookman è tornato a Zingonia, nel centro sportivo dell'Atalanta, come segnala Sky Sport. L'attaccante, accompagnato dal padre e da un amico, è stato per settimane al centro di una trattativa tra l'Inter e i bergamaschi per una possibile cessione e per diverso tempo si è allenato da solo lontano dall'Italia. Ora ha deciso di tornare nei ranghi, per lui arriverà probabilmente una forte multa, visto il comportamento tenuto.

Nella giornata di ieri è trapelata l'intenzione dell'Inter di non insistere ulteriormente per il giocatore, che quindi (salvo clamorose sorprese) non rientra più nei radar nerazzurri.