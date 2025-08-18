Non è una priorità in questo momento, ma la dirigenza dell'Inter sta setacciando il mercato internazionale dei difensori per trovare l'occasione giusta per rinforzare il reparto, anche in ottica futura. Oltre a Oumar Solet, di cui si parla tanto ma ha sempre sulla testa quel punto interrogativo giudiziario, sul taccuino di Piero Ausilio ci sono anche altri potenziali obiettivi che possano soddisfare le esigenze per costo/qualità.

Uno dei nomi valutati è quello di Alexsandro Victor de Souza Ribeiro, più semplicemente Alexsandro, centrale del Lille. Brasiliano, fresco 26enne, ambidestro, è stato osservato dal vivo da uno scout nerazzurro nella gara d'esordio in Ligue 1 al Francis Le-Blé di Brest, dove i suoi hanno pareggiato 3-3. Difensore nel pieno della carriera, ha anche esperienza internazionale avendo collezionato 10 gettoni in Champions League e 2 con la Selecao. Dettaglio non trascurabile: è seguito dalla Roc Nation, la stessa agenzia di Federico Dimarco e Luis Henrique, con cui i nerazzurri hanno ottimi rapporti.