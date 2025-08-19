L'ex calciatore Stephane Dalmat, con trascorsi anche nell'Inter, ha parlato del pre-campionato e della nuova stagione di Serie A alle porte ai microfoni di News.Superscommesse.it. Il francese ha condiviso le sue osservazioni sulla squadra nerazzurra e sui possibili nuovi colpi di mercato del club, che sotto la guida tecnica di Cristian Chivu prova a riscattarsi dopo un’annata conclusasi con zero titoli.
Ultima amichevole contro l'Olympiacos, prima dell'inizio del campionato, vinta per 2-0 dalla squadra di Cristian Chivu. Quella vista dal Mondiale per club a oggi, è un'Inter che piace oppure manca qualcuno da 'top player' che possa renderla competitiva anche in Champions League?
“Mi è sembrata una buona Inter, ma credo che manchi qualcosa. Ci sono stati vari esperimenti di Chivu e si sono viste delle buone trame di gioco. L'importante è sapere giocare in vari modi per non essere prevedibile. I giocatori non sono ancora in una condizione fisica ottimale (...). In generale, penso che ci sia bisogno di migliorare e sarebbe importante portare qualche giocatore davvero forte per aiutare a trascinare questa squadra”.
La cessione di Nicola Zalewski all'Atalanta può agevolare una nuova trattativa per portare Ademola Lookman all'Inter?
“Lo spero di cuore, perché Lookman sarebbe un grandissimo colpo per l'Inter. Penso che manchi proprio un giocatore come lui, capace di dribblare l'avversario, creare superiorità e inventare delle giocate per andare facilmente in goal. C'è ancora un po' di tempo per la fine del mercato, quindi spero che arrivi proprio lui. A me piace tantissimo e vorrei vederlo presto in campo con la maglia dell'Inter”.
La permanenza alla Roma di Manu Koné è tutt'altro che certa. Le piacerebbe se andasse proprio all'Inter, considerando che potrebbe esserci la possibilità di una trattativa?
“Koné è un buon giocatore, ma non lo vedrei bene nell'Inter. Non ne sono tanto convinto, sinceramente. Secondo me, la dirigenza deve fare di tutto per prendere Lookman, perché vedo bene proprio lui come giocatore ideale per questa squadra. Spero tanto che questo affare con l'Atalanta si potrà compiere il prima possibile”.
Benjamin Pavard, nelle ultime giornate, è finito al centro di numerosi rumors di mercato. Quanto sarebbe grave per l'Inter una sua eventuale cessione?
“Sarebbe soltanto un bene se l'Inter riuscisse a tenerlo. Da quando è arrivato in questa squadra, ha fatto sempre bene il suo lavoro. Se l'Inter pensa che non può più far parte del progetto, dovrebbe venderlo soltanto per una cifra alta, non meno di 20 milioni di euro”.
Il neo acquisto Ange-Yoan Bonny può diventare più forte del suo connazionale Marcus Thuram?
“Credo tantissimo in Bonny, ha soltanto 21 anni e già l'anno scorso a Parma ha dimostrato di avere tanta qualità. Si sta mettendo già bene in mostra e credo che potrà diventare un punto di riferimento in futuro. Anche su Thuram, quando fu acquistato, dissi che avrebbe fatto grandi cose; su Bonny credo lo stesso e, se continuerà a impegnarsi come sta facendo, può diventare l'erede di Thuram”.
Autore: Redazione FcInterNews.it
