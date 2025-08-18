"Dopo anni di parametri zero, l'Inter avrebbe (ha) finalmente i soldi per prendere tanto Ademola Lookman quanto Manu Koné. Il fatto è - potenza del paradosso - che due giorni fa l'Atalanta ha comunicato a Marotta l'intenzione di non vendere Lookman e la Roma non cede Koné se non arrivano i tre giocatori richiesti da Gian Piero Gasperini". Questo è il 'messaggio' di Ivan Zazzaroni su Instagram sulla situazione del mercato in entrata dell'Inter.