Tre colpi da 40 milioni l'uno per chiudere l'estate e lanciare la sfida al Napoli. La cessione di Zalewski, secondo Tuttosport, stappa il mercato in entrata. Il primo obiettivo è un centrocampista, l'identikit è quello di Manu Kone, un giocatore di caratura internazionale che possa anche garantire copertura in difesa e impostazione in un centrocampo a due, uno che conosce il campionato italiano. La Roma ha fatto il prezzo, 50 milioni, ma con un'offerta come quella già fatta per Lookman (42 milioni più 3 di bonus) si può chiudere. Nella lista degli uomini mercato non c'è Kessie (ingaggio altissimo), mentre piace Mandela Keita. Su O'Riley è più avanti la Juve, su Chukwuemeka il Borussia Dortmund.

Si è invece raffreddata la pista che porta a Lookman. In precampionato Bonny ed Esposito hanno ben impressionato, per completare il reparto offensivo si potrebbe aspettare un'occasione di fine mercato.

La vera novità è in difesa. Secondo il quotidiano l'Inter prenderà un "braccetto", un giocatore duttile, a prescindere dalla cessione di Pavard. E se il francese dovesse accettare la corte di una delle pretendenti, dietro potrebbero addirittura arrivare in due.