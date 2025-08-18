Benny Carbone non poteva chiedere di meglio dal match d'esordio come allenatore dell'Inter U-20, capace di battere il Monza a domicilio nella prima giornata del campionato Primavera: "La prima panchina ufficiale con la Primavera è stata un’emozione speciale - ha scritto su Instagram -. Bellissimo iniziare con una ottima prestazione dei ragazzi che ha portato la prima vittoria, sempre Forza Inter".