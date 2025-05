Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria di misura dell'Inter sul Verona.



"Una vittoria senza entusiasmare e soffrire. Contro il Barcellona sarà la partita dell'anno, l'Inter ha risparmiato le energie. Il motore non ha girato nemmeno con le seconde linee, sono molto contento per Asllani che ha fatto una buona partita. Tra i migliori con Zalewski. Il campionato è quasi andato, lo scudetto è quasi cucito sul petto del Napoli, l'Inter ha fatto il suo dovere. Non so se ci sarà un passo falso. Ora dobbiamo pensare solo a Inter-Barcellona. Lautaro? Magari partirà titolare. Il recupero di Pavard sembra probabile".