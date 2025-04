Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato il pareggio pirotecnico tra Barcellona e Inter nell'andata della semifinale di Champions League.

"Non sapevamo cosa aspettarci da questa partita dopo gli ultimi risultati negativi. Non è arrivata la vittoria, ma questo è un pareggio che lascia un sapore diverso. E' un grandissimo risultato. Abbiamo giocato in casa contro quella che forse è la squadra più forte al mondo. Quanto ci sono mancati Thuram e Dumfries. Yamal è un fenomeno e ha riaperto la partita, sul 2-2 c'è una debacle della nostra difesa. Pensavo a quel punto di sbandare con inerzia a sfavore, invece nel secondo tempo abbiamo trovato subito il 3-2 e poi siamo stati sfortunati. Sfiga clamorosa sul 3-3 e sul gol annullato a Mkhitaryan. E' un grande risultato, va capito come sta Lautaro".