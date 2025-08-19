Oumar Solet sarebbe un profilo perfetto per l'Inter, che da tempo lo ha inserito tra gli obiettivi di mercato per rinforzare il reparto difensivo. A dirlo è Emiliano Viviano, ospite nello studio Mediaset: " L'Udinese è sempre stata un bacino di ottimi giocatori - la premessa dell'ex portiere -. Solet è fortissimo perché è aggressivo e sa anche guidare la difesa. Per me è adatto al sistema a tre dell'Inter. E' un Bisseck con maggior potenziale, per me sarebbe prontissimo per i nerazzurri. Fatico a trovare qualcuno in Serie A migliore in prospettiva". 

Data: Mar 19 agosto 2025 alle 14:20
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
