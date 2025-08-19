Fabio Caressa si racconta alla Gazzetta dello Sport, tra aneddoti e ricordi personali, senza dimenticare uno sguardo alla stagione che sta per partire.
Come si sta preparando?
"In estate fondamentalmente mi riposo, con un occhio alle amichevoli per capire come giocheranno le squadre e quale sviluppo possa avere la stagione. Devo dire che quest’anno mi sembra tutto molto confuso... C’è stato pure l’infortunio di Lukaku, è impossibile fare una griglia di partenza, ci sono troppe cose da fare sul mercato. Il Napoli finora è la squadra che si è mossa meglio, ma Juve e Inter devono completarsi, mentre del Milan mi intriga il cambio di posizione di Leao".
Intrigato anche da qualche allenatore?
"L’attesa c’è, visto che hanno cambiato quasi tutte. Allegri al Milan ha una gran voglia di ricominciare, il dopo Inzaghi per l’Inter, nonostante Chivu sia bravo, resta un grande punto interrogativo, Gasperini alla Roma è un’altra cosa da valutare, Sarri con la Lazio ha la rosa completa dal primo giorno di ritiro e per uno che come lui lavora tanto sui meccanismi è importante: mi aspetto una partenza forte".
Parliamo di Champions?
"La differenza tra le italiane e molti club stranieri c’è e purtroppo continua ad aumentare. Hanno altri budget e questo gap si può colmare solo tatticamente. Io però ho sempre fiducia nella capacità delle nostre squadre nei momenti più difficili".
Le tre telecronache del cuore?
"Ovviamente Italia-Germania 2006, Italia-Inghilterra finale dell’Europeo post Covid e poi Liverpool-Borussia Dortmund, quarto di finale di Europa League 2016 con i Reds che rimontano da 1-3 a 4-3, partita epica".
Il rapporto con Bergomi.
"Siamo fratelli. Per i miei 25 anni di matrimonio accanto alla torta per me e Benedetta (Parodi, ndr) ce n’era una più piccola per i 25 anni con Beppe. Anche se fuori dal lavoro non ci vediamo spesso, siamo in simbiosi totale, una vecchia coppia alla Jack Lemmon e Walter Matthau. È forse la persona che sa più della mia vita in assoluto".
Autore: Alessandro Cavasinni
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 13:37 Champions League, il 28 agosto si alza il sipario: stessa procedura dell'anno scorso, i dettagli del sorteggio
- 13:24 Dalmat: "All'Inter serve più Lookman di Koné. Terrei Pavard. Credo tanto in Bonny, per me è l'erede di Thuram"
- 13:10 videoAtalanta, Lookman lascia il centro sportivo di Zingonia. Un tifoso: "Ade, perché?"
- 12:56 Nota della Lega Serie A: "Serve una nuova generazione di stadi, la politica sostenga i club"
- 12:42 Donadoni: "Allegri garanzia, Napoli favorito. L'Inter? Ha cambiato guida, ma..."
- 12:28 Caressa: "Il dopo Inzaghi per l'Inter resta un grande punto interrogativo. E la squadra va completata"
- 12:14 Calcio & Finanza - Zalewski all'Atalanta: ecco l'impatto a bilancio per l'Inter dalla cessione
- 12:00 Minotti va controcorrente: "Per me alla fine Lookman andrà all'Inter. Zalewski propedeutico"
- 11:45 Fontanarosa: "Inter una seconda famiglia, ora inizia una nuova sfida"
- 11:30 Bergomi: "I più forti? Ronaldo e Matthäus. Vi racconto la "mia" Juve-Inter del '98"
- 11:16 SM - Galatasaray, Sommer resta l'alternativa a Ederson: la valutazione dell'Inter
- 11:02 CdS - Barella o Sucic: chi sarà in regia al posto di Calhanoglu?
- 10:48 GdS - Inter, addio Lookman: la serie cancellata dopo una sola stagione
- 10:34 Rischio calcolato: ecco perché l'Inter resta vigile su Solet. Zalewski agevola la coesistenza con Pavard
- 10:20 TS - Attacco Inter, rinforzo "alla Sanchez" a fine mercato: due le prerogative richieste
- 10:06 TS - L'Inter si tiene la sua anima italiana: respinte le avances per tre giocatori
- 09:52 TS - L'Inter prenderà un difensore: Kim in lizza, due le alternative. E se va via Pavard...
- 09:38 GdS - Anche il Marsiglia in coda per Pavard: l'Inter fa il prezzo. Solet e Badé...
- 09:24 Dalla Francia - Badé, accordo trovato tra Siviglia e Bayer Leverkusen per il cartellino
- 09:15 FOTO - Lookman sempre più lontano dall'Inter: il giocatore è tornato a Zingonia
- 09:10 GdS - Oggi si torna al lavoro: Torino nel mirino. Chivu fa i conti con due squalifiche e un dubbio
- 08:56 CdS - Asllani a un passo dal Bologna: restano ancora alcuni passaggi
- 08:42 TS - Inter, super budget a disposizione: ritorno di fiamma per Ederson a centrocampo?
- 08:28 GdS - Koné: non è finita. Gasperini ha riaperto alla cessione, l'Inter resta alla finestra
- 08:14 CdS - Difesa, si guarda in Premier: nel mirino ci sono Kiwior, Chalobah e un ex Juve
- 08:00 CdS - Inter, né Lookman né Koné. Si guarda all'estero: chieste informazioni su Florentino e Nmecha
- 00:55 Sky - Inter e Bologna, accordo in definizione per Asllani. Il centrocampista cerca l’intesa sull’ingaggio
- 00:40 Torino, Baroni: "Cambio modulo? Non escludo diverse soluzioni. Zapata sta sempre meglio"
- 00:20 SI - Capitolo Asllani, la strada tra Inter e Bologna è tracciata: si cerca la quadra definitiva
- 00:00 Il sacrificio di Kristjan
- 23:57 Viviano: "Milan in costruzione, c'è entusiasmo ma parte dietro a Napoli e Inter"
- 23:42 Caso Vlahovic, proposta GdS: "La soluzione drastica? Abolire questo mercato". Poi cita l'esempio USA
- 23:35 SI - Lookman atteso a Zingonia nella giornata di mercoledì: quale futuro per il nigeriano?
- 23:28 Dall'Arabia Saudita - Al Hilal, accordo raggiunto con il DS di una big europea: da settembre sarà operativo. Ausilio il prescelto?
- 23:13 Al Torino basta un gol di Vlasic per avanzare in Coppa Italia. Ok l'Udinese: 2-0 alla Carrarese
- 22:59 Che ne sarà di Lookman? Romano: "Qualche club della Premier League sta iniziando a chiamare"
- 22:44 Zalewski, prime parole da atalantino: "Felice di questa nuova avventura, darò il massimo ogni giorno"
- 22:30 fcinDifesa, nella lista dell'Inter c'è anche Alexsandro del Lille. Un osservatore nerazzurro ieri a Brest
- 22:17 Sommer: "Il mio primo pallone a 5-6 anni, ho bei ricordi di quel periodo"
- 22:03 Saluta l'Inter Amadou Sarr: l'attaccante classe 2004 passa a titolo definitivo all'Albinoleffe
- 21:49 Lookman-Inter stop, Zazzaroni annuncia la fine della serie: "Esperienza social tra le più divertenti"
- 21:34 Lookman è in Italia. Il giocatore atteso a Bergamo, bisognerà capire se si allenerà con l'Atalanta
- 21:20 Sky - Zalewski obiettivo di lungo corso dell'Atalanta. L'anno scorso ci fu un'opzione
- 21:05 L'Équipe - Pavard, si mette in fila anche l'OM: per ora nulla di concreto. Ma l'interista...
- 20:51 Coppa Italia, un derby veneto per la sfida all'Inter: il Verona passa ai rigori come lo Spezia
- 20:38 Moretto: "Lookman-Inter, trattativa saltata: nelle prossime ore la comunicazione agli agenti del giocatore"
- 20:24 Di Marzio: "Frendrup, Inter e Roma hanno chiesto informazioni. E il Genoa sta già pensando al sostituto"
- 20:10 Il saluto di Zalewski: "L’Inter è diventata casa in sei mesi: non si può raccontare a parole, va vissuta"
- 19:55 Zazzaroni: "L'Inter ha i soldi per prendere Lookman e Koné. Ma per la potenza del paradosso..."
- 19:40 UFFICIALE - Zalewski è un giocatore dell'Atalanta: la nota di benvenuto del club orobico per il polacco
- 19:26 Polonia, Zielinski o Lewandowski capitano? Il ct Urban: "I giocatori non devono pensarci, risolveremo la cosa"
- 19:12 Sky - Inter, l'attaccante non è più una priorità: la trattativa per Ademola Lookman può dirsi conclusa
- 18:57 Derby di Coppa Spezia-Samp, Pio Esposito torna al Picco: sarà premiato con l'Aquilotto Reale 2024-25
- 18:43 Cadena SER - Villarreal, non c'è solo Palacios: l'alternativa è una fresca vecchia conoscenza italiana
- 18:28 Napoli, lungo stop per Lukaku: sondati Pinamonti e Højlund (su cui c'è anche il Milan)
- 18:14 Zalewski all'Atalanta, Urban (ct della Polonia): "Tutti trarranno beneficio da questo trasferimento. Ecco cosa mi ha detto"
- 18:00 Fontanarosa all'Avellino a titolo definitivo: l'Inter si è garantita il 50% sulla rivendita
- 17:46 La Juventus Women vince la Women's Cup, Canzi: "L'Inter è tra le squadre top"
- 17:32 Moretto: "Bastoni, nessuna offerta dal Chelsea. Il difensore vuole restare all'Inter, il club è d'accordo"
- 17:18 "Caso Diarra", l'ex centrocampista chiede 65 milioni di euro di risarcimento alla FIFA e alla Federcalcio belga
- 17:04 Cambiasso compie 45 anni, l'Inter lo omaggia: "Simbolo di interismo amato dai tifosi, in nerazzurro 15 trofei"
- 16:50 Inter Women, Piovani: "Women's Cup torneo importante, sul mercato cerchiamo un attaccante. Gli obiettivi..."
- 16:35 Mondiale per Club a 48 squadre ogni due anni dal 2031: FIFA in posizione d'attesa, ecco perché
- 16:21 Qualificazioni Mondiali, a settembre doppio impegno per l'Argentina: convocati Lautaro Martinez e Valentin Carboni
- 16:07 Carbone: "Prima panchina con la Primavera emozione speciale, bellissimo iniziare con un'ottima prestazione"
- 15:53 Nazionale croata, l'Inter torna ad avere un rappresentante: Sucic convocato per gli impegni di settembre
- 15:39 Bologna-Asllani, si discute sui dettagli del contratto: rossoblu fiduciosi di riuscire a concludere l'affare
- 15:25 Arriva DAZN MyClub Pass: da oggi al 31 agosto è attivabile il piano per seguire solo la propria squadra del cuore
- 15:10 Solet obiettivo concreto per la difesa, l'Inter si è informata con gli agenti. Il Neom insiste per Pavard
- 14:56 Inter U23, arriva il colpo in attacco: chiuso l'affare La Gumina in prestito dalla Sampdoria