A una settimana esatta dalla prima di campionato contro l'Inter, il Torino avanza ai sedicesimi di Coppa Italia-Frecciarossa: ai granata basta un gol di Vlasic al minuto 52 per piegare il Modena e sbloccare una partita che si stava facendo un po' complicata nella fase offensiva. Successo anche dell'Udinese: 2-0 alla Carrarese. Per i friulani un gol per tempo: Atta e Iker Bravo fanno esultare Runjaic.