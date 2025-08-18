Prime parole da nuovo giocatore dell'Atalanta per Nicola Zalewski, ufficializzato quest'oggi come nuovo arrivo dal club orobico. L'ex giocatore dell'Inter, parlando ai canali uffiicali della Dea, esprime la sua soddisfazione per essersi aggregato al gruppo di Ivan Juric: "Sono molto felice di essere qui, di questa nuova avventura e di far parte di questo grande gruppo e questo grande club. Darò il massimo ogni giorno in ogni allenamento e in ogni partita, non vedo l'ora di iniziare e dimostrare tutto il mio valore. Impegno, sacrificio, passione e la maglia sudata sempre: a tutti i tifosi, vi aspetto allo stadio di Bergamo".