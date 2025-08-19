Siviglia e Bayer Leverkusen hanno trovato un accordo per il trasferimento in Germania di Loic Badé, difensore centrale di 25 anni, francese, nelle ultime settimane accostato anche all'Inter come alternativa a Solet per rafforzare il reparto arretrato.

Secondo RMC Sports, l'accordo tra le due società per la cessione del cartellino è fissato sui 30 milioni di euro, compresi i bonus. Il giocatore sta ora negoziando il proprio accordo per un ingaggio quinquennale

Data: Mar 19 agosto 2025
