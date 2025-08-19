La cessione di Kristjan Asllani sembra ormai essere imminente. Secondo Sportitalia, Inter e Bologna stanno parlando in queste ore per cercare di trovare la quadra e definire la concretizzazione della trattativa. In ottica cifre, si l'affare si potrebbe chiudere intorno agli 8-10 milioni, sommati a una congrua percentuale sulla futura rivendita, oppure con i bonus. La strada è tracciata, serve solamente limare gli accordi.