Nel consueto video editoriale Filippo Tramontana ha commentato la pesante sconfitta dell'Inter contro il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.

"Brutto derby perso in maniera disastrosa. Non ho mai parlato di Triplete, ma è il secondo trofeo perso dopo la Supercoppa. Primo tempo discreto, il segreto era andare in vantaggio e non prendere gol, abbiamo sprecato e subito gol al primo tiro in porta. Secondo tempo bruttissimo, alcune seconde linee hanno dimostrato di non essere da Inter. Asllani non è di questi livelli, Taremi è spaesato, troppo timido e molle. Abbiamo giocato in 9. L'Inter dopo un po' non ce la fa più, non cammina, quest'estate dovrà essere fatto un tipo di lavoro. C'è grande delusione, sono un po' preoccupato se questa è la condizione fisica. Mi auguro di trovare una squadra diversa, ieri è stata troppo arrendevole. Non ho visto grinta, determinazione, la voglia di reagire. Nella testa dei giocatori c'è la Champions".