Finito fuori squadra all'Olympique Marsiglia a seguito di una clamorosa baruffa col compagno Jonathan Rowe dopo la sconfitta in extremis rimediata a Rennes, per Adrien Rabiot il tempo coi Phocéens sembra essersi esaurito. L'entourage del giocatore sta cercando di proporre l'ex Juventus ad altri club e nel giro di consultazioni è stata coinvolta anche l'Inter. Il club nerazzurro, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, ha risposto prendendo tempo sottolineando di dover fare le proprie valutazioni.

Rabiot all'OM ha ormai le valigie anche ben oltre la porta e cerca un club prestigioso per proseguire la propria carriera: al momento vanta ancora un solo anno di contratto coi biancocelesti provenzali a 3,5 milioni di euro più bonus che portano la somma a 5,5 milioni. Lui si è trovato molto bene in Italia e tornerebbe volentieri, e il Marsiglia, che fino a qualche tempo fa valutava 10 milioni il giocatore, si accontenterebbe di una somma inferiore vista la situazione. Quella di Rabiot, quindi, è la nuova idea proveniente dalla Francia per gli ultimi, concitati più del previsto, giorni di mercato in casa Inter.