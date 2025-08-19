DAZN si prepara a scendere in campo con dei volti nuovi nella propria squadra di opinionisti per la stagione 2025-2026: debuttano ufficialmente nel team del broadcaster come nuovi opinionisti Christian Vieri, David Trezeguet e il Profeta Hernanes. Ex fuoriclasse, appassionati e autorevoli, pronti a coinvolgere i tifosi con retroscena inediti e analisi di chi il campo lo ha vissuto davvero. Nel corso della stagione, inoltre, alcune delle Legend più importanti della Serie A arricchiranno il racconto e le analisi ai microfoni di DAZN, in studio e a bordocampo.

Grande novità della stagione è 'Fuoriclasse – Serie A Show', il nuovo show live della domenica sera firmato DAZN in partenza dalla quarta giornata. Un appuntamento fisso che si accende nel post-partita del match clou della giornata calcistica trasmesso in esclusiva e che segna un importante debutto: Diletta Leotta sarà per la prima volta alla guida del programma serale di punta dedicato alla Serie A. La nuova stagione porta novità anche al sabato con 'VAMOS! – Il Sabato della Serie A' in onda dalle 17:00 a mezzanotte.