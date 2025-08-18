Kristjan Asllani si avvicina al Bologna. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, l'Inter e il club emiliano hanno raggiunto una base d'intesa da 9 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita del cartellino del giocatore. Ora la palla passa agli agenti del centrocampista albanese che dovranno trovare un accordo con i rossoblu sul fronte ingaggio.

Data: Lun 18 agosto 2025 alle 12:45
Autore: Stefano Bertocchi
