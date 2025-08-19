Il Napoli ha messo a segno il settimo acquisto della sua estate ingaggiando a titolo definitivo Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona. Dopo una lunga trattativa, dunque, Aurelio De Laurentiis è riuscito a regalare ad Antonio Conte il laterale mancino che chiedeva. 

Sezione: Il resto del mercato / Data: Mar 19 agosto 2025 alle 16:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print