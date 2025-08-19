In attesa che la situazione relativa al suo futuro sportivo venga chiarita definitivamente, stando a quanto riporta Sky Sport, Ademola Lookman si allenerà da solo, a Zingonia, con un preparatore fino alla chiusura del mercato, fissata al 1° settembre, a meno che non arrivino offerte dall'estero che soddisfino l'Atalanta. Stamattina, l'attaccante nigeriano si è presentato al 'centro sportivo Bortolotti' dopo i giorni in cui aveva marcato visita, decidendo di 'rompere' con l'ambiente durante la trattativa tra il club bergamasco e l'Inter, poi interrotta e quindi saltata definitivamente nelle scorse ore.

Stando ai colleghi, inoltre, il giocatore verrà punito con una multa e la decurtazione dello stipendio per i giorni di assenza. Provvedimenti che rafforzano la tesi secondo la quale siano pochissimi i margini per ricomporre la frattura tra l'ex Leicester e la società bergamasca.