Ora che l'Inter ha abbandonato la pista, che ne sarà di Ademola Lookman? Secondo Fabrizio Romano, che ha confermato come l'Inter sia pronta ad informare i procuratori del giocatore sull'intenzione di mettere una pietra tombale su questo discorso che ha tenuto banco per oltre un mese per l'attaccante nigeriano dell'Atalanta si aprono due nuove strade in extremis: "Occhio alla Premier League, qualche club sta iniziando a chiamare. Non so se in Italia o in Spagna proveranno a inserirsi".