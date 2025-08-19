Partirà nel prossimo fine settimana, con apertura venerdì con la partita tra Livorno e Ternana, anche il campionato di Serie C. Dove lunedì sera avrà luogo anche il posticipo del Piola tra il Novara di Andrea Zanchetta e l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, gara per la quale è stato designato come arbitro Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo.

Gli assistenti saranno Andrea Cecchi di Roma 1 e Alessandro Rastelli di Ostia Lido, mentre il quarto ufficiale sarà Gianmarco Vailati di Crema.