"Sono contento di questi primi minuti in campo dopo l'infortunio, ma era più importante passare il turno. Dobbiamo continuare su questa strada". Così Duvan Zapata, parlando a Sportmediaset dopo il cammeo che Marco Baroni gli ha concesso nella gara di Coppa Italia vinta dal Torino a spese del Modena. "Il mister ha tante scelte in attacco, io continuerò a crescere negli allenamenti con l'obiettivo di trovare la mia forma migliore", ha aggiunto il colombiano. Che poi ha parlato così dell'avvio di stagione in campionato dei granata, lunedì sera ospiti dell'Inter: "Siamo consapevoli del calendario che abbiamo, è importante iniziare bene. L'Inter è una squadra forte, i giocatori si conoscono da tanti anni. Ci faremo trovare pronti".