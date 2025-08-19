Addio Ademola. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi e conferma: l'Inter si è ritirata dalla corsa a Lookman, che nel frattempo stamattina è tornato a Zingonia.

C'è una certezza in mezzo a tanta confusione: "Se Ademola Lookman continuerà a giocare in Serie A vestito di nerazzurro, lo farà con la maglia dell’Atalanta. Non con quella dell’Inter, che si è chiamata fuori dalla corsa solitaria all’attaccante nigeriano: il tormentone è durato un mese, poi è finita come per quelle serie tv che popolano i palinsesti delle piattaforme streaming. Cancellata dopo una sola stagione", assicura la rosea.

L'accordo tra i vicecampioni d'Europa e il nigeriano era stato trovato in fretta, ma il muro bergamasco ha retto. Nel frattempo - secondo la Gazzetta - i piani dell'Inter sono cambiati: Chivu, insieme con il presidente Marotta e il ds Ausilio, si sono trovati d’accordo sul fatto che non fosse l’attacco il reparto dell’Inter da rinforzare con un super colpo da oltre 40 milioni. La valutazione è figlia dell’inserimento rapidissimo di Pio Esposito e Bonny al fianco di Lautaro e Thuram, certo, ma anche dei principi di gioco con i quali Chivu sta plasmando la nuova Inter. Da qui la sterzata verso un centrocampista e l'addio a Lookman.

