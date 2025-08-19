In occasione della partita di Bari contro l'Olympiacos, l'Inter ha avuto modo di ritrovare da avversario Lorenzo Pirola, difensore cresciuto nel vivaio del club nerazzurro. Pirola ha goduto di poco più di venti minuti di match, facendosi notare per qualche intervento difensivo. Ma le cose belle per lui sono arrivate a fine partita, come scrive in Grecia il portale Athletiko: diversi interisti hanno parlato bene del loro ex giocatore alla gente dell'Olympiacos, notando i suoi miglioramenti, pur dimostrando di essere ben consapevoli di quanto fatto la scorsa stagione e di apprezzare ciò che hanno visto.