"L'Inter fa il suo dovere col Torino, non era scontato dopo le fatiche di Champions". Filippo Tramontana commenta così, a caldo per FcInterNews, la vittoria dei nerazzurri in campionato a quattro giorni dall'epica semifinale europea con il Barcellona. "L'Inter ha fatto una grande partita, applicata, di grande concentrazione sotto il diluvio di Torino. Bastoni ha giocato 80' di grandissimo livello, bravissimo anche Martinez in porta". A seguire il video editoriale completo: