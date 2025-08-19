Iniziano oggi le gare d'andata dei playoff di Champions League. In programma alle 21 Ferencvaros-Qarabag; Rangers-Brugge; Stella Rossa-Pafos Domani ore 21 Basilea-Copenaghen; Bodo Glimt-Sturm Graz; Celtic-Kairat Almaty; Fenerbahce-Benfica.

Tra una settimana, il 26 e 27 agosto, si disputeranno le partite di ritorno. In palio sette posti per il turno successivo della massima competizione europea.

Sezione: News / Data: Mar 19 agosto 2025 alle 14:48
Autore: FcInterNews Redazione
