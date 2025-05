Filippo Tramontana commenta così la vittoria dell'Inter sul campo del Como, che ha chiuso il campionato di Serie A, decretando lo Scudetto del Napoli: "Contro la Lazio non abbiamo sfruttato il pareggio del Napoli a Parma, e questa sera era una montagna da scalare. Il Napoli ha dominato contro il Cagliari, l'Inter ha giocato la sua onesta partita a Como. Taremi ha fatto un'altra partita da spettatore in campo, i nerazzurri hanno gestito e dominato. Correa saluta il pubblico dell'Inter (che non vedeva l'ora) con un gol molto bello. C'è rammarico: perdere uno Scudetto fotofinish non fa stare bene, facciamo i complimenti al Napoli. Il campionato è finito, lasciamo perdere il discorso arbitraggio. Ho visto dei giocatori in forma. Tanti big hanno riposato e speriamo vengano tirati a lucidi per la partita delle partite, contro il PSG".