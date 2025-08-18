Nelle prossime ore, l’Inter è pronta a comunicare ufficialmente all’entourage di Ademola Lookman che la trattativa per ingaggiarlo dall'Atalanta è definitivamente saltata. Un finale inevitabile per una telenovela di mercato senza puntate da ormai due settimane, ovvero dopo che la Dea ha respinto al mittente l'offerta da 45 milioni di euro, bonus inclusi, fatta recapitare per iscritto a Zingonia dal club milanese. Lo riporta il giornalista Matteo Moretto su X.