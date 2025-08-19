Nonostante la condizione da separato in casa, l'Olympique Marsiglia non ha la minima intenzione di svendere Adrien Rabiot, anche se il giocatore ha appena un anno di contratto coi Phocéens: secondo RMC Sport, il trentenne ha ancora una buona valutazione sul mercato dopo una stagione con risultati importanti che gli è valsa anche un posto nella Nazionale francese.

Per questo motivo, il Marsiglia come condizione di partenza di un'eventuale trattativa si aspetta proposte di circa 15 milioni di euro, secondo l'emittente transalpina (cifra che però risulta nettamente superiore a quella appurata da FcInterNews.it, come vi abbiamo raccontato qui).