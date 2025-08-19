Quale sarà l’effetto sul bilancio 2025/26 dell'Inter della cessione di Kristjan Asllani? Come di consueto, Calcio e Finanza dà una risposta a questa domanda: Asllani, in base ai dati, aveva un costo storico di oltre 15,7 milioni di euro al 30 giugno 2024. Il suo valore residuo a bilancio era invece pari a circa 9,6 milioni di euro ed è sceso ulteriormente a 7,2 milioni circa, considerando il rinnovo fino al 2028 firmato a settembre 2024.

Una cessione per 10 milioni di euro garantirebbe all’Inter una plusvalenza di 2,8 milioni di euro circa. Per valutare l’effetto complessivo sui conti, a questa cifra vanno sommati anche il risparmio della quota ammortamento (2,4 milioni) e dello stipendio lordo (2,4 milioni) per un impatto totale – considerando la plusvalenza – per 7,6 milioni di euro.