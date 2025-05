"Io non so cosa dire, sono incredulo, che partita abbiamo visto? Non ricordo a memoria una gara del genere dell'Inter, emozione pura, gioia pura". E' incredulo Filippo Tramontana nel commentare a caldo per FcInterNews la vittoria dell'Inter per 4-3 sul Barcellona. "Sembrava finita, sul 3-2 mi sono detto 'ce la siamo giocata, va bene' invece questa squadra non ha mai mollato, ha pareggiato e ha vinto. Cosa vuoi dire a una squadra che ha eliminato Bayer Monaco e Barcellona, che ha raggiunto la seconda finale in tre anni? Niente! Vi voglio bene!". A seguire il video editoriale completo.