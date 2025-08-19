Fabio Galante, intervenuto nel corso di '#nonsolomercato' su RAI2, non si arrende all'idea di veder svanire l'operazione Ademola Lookman all'Inter: "Qualora arrivasse Lookman, l'Inter avrebbe un attacco di livello altissimo. Non solo perché è uno che fa tanti gol, ma anche perché è un calciatore con quelle caratteristiche che gli attaccanti dell'Inter, o tutta la squadra, non hanno. Non c'è un elemento che ha cambio di passo o che salti l'uomo, Lookman ha queste qualità e può cambiare la partita anche subentrando. Ero contento quando si fece il suo nome, io sono convinto che alla fine arriverà. È un mio pensiero, però vedo Nicola Zalewski andare all'Atalanta...".

Ma sarebbe più utile per l'Inter puntare su uno come Manu Koné? "È giocatore con caratteristiche diverse da Hakan Calhanoglu o Henrikh Mkhitaryan. Bisognerà vedere come vorrà partire Cristian Chivu, secondo me partirà con l'assetto tattico precedente anche per conoscenza dei calciatori. La vera forza dell'Inter è non aver ceduto i big; i più forti sono rimasti ed è un bel segnale di Oaktree e del lavoro di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Poi se è meglio prendere il centrocampista o l'attaccante non lo so, resto sempre fiducioso per l'attaccante".