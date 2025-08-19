Mentre da ogni parte si parla ormai di trattativa abbandonata, Lorenzo Minotti, ex difensore del Parma oggi opinionista di Sky Sport, va decisamente controcorrente e ritiene che il destino di Ademola Lookman sarà comunque nerazzurro: "Per me alla fine Lookman andrà all'Inter. La cessione di Nicola Zalewski è stata propedeutica a questo riavvicinamento".
Sezione: News / Data: Mar 19 agosto 2025 alle 12:00
Autore: Christian Liotta
Caso Vlahovic, proposta GdS: "La soluzione drastica? Abolire questo mercato". Poi cita l'esempio USA
Lookman-Inter stop, Zazzaroni annuncia la fine della serie: "Esperienza social tra le più divertenti"
