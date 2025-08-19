Mentre da ogni parte si parla ormai di trattativa abbandonata, Lorenzo Minotti, ex difensore del Parma oggi opinionista di Sky Sport, va decisamente controcorrente e ritiene che il destino di Ademola Lookman sarà comunque nerazzurro: "Per me alla fine Lookman andrà all'Inter. La cessione di Nicola Zalewski è stata propedeutica a questo riavvicinamento".