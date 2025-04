Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta per 1-0 dell'Inter contro la Roma.

"Squadra senza benzina nel motore, non produce gioco, non crea occasioni, sembra una squadra senz'anima e svuotata. E' preoccupante. Ci stavamo giocando tutto - le sue parole -. La sconfitta di oggi è una mazzata enorme per come è arrivata. C'era un rigore clamoroso non concesso su Bisseck all'ultimo minuto. Gli arbitri non fischiano più nulla, questo fa capire come media e tifosi possono spostare tanto. Ma tanto è una battaglia persa. Nonostante questo la prestazione non è stata all'altezza, è stata insufficiente".