Alessandro Fontanarosa ha raggiunto i nuovi compagni dell'Avellino per iniziare gli allenamenti agli ordini di Raffaele Biancolino. Il club irpino neopromosso in Serie B ne dà notizia attraverso il suo profilo X spiegando che l'Inter ha concesso il nulla osta, in attesa del perfezionamento della pratica di trasferimento. 

Sezione: News / Data: Mar 19 agosto 2025 alle 19:17
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
