Asllani è sempre più vicino al Bologna. Secondo quanto riferisce Sky Sport, è stato trovato un accordo con l'Inter sulla base di circa 9 milioni di euro più una percentuale molto alta sulla rivendita, circa il 40%. Manca, al momento, l'accordo economico tra il centrocampista classe 2002 e la proprietà felsinea sull'ingaggio che il giocatore andrà a percepire. Ma si continua a trattare.