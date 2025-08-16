L'Inter si prepara per l'amichevole di questa sera alle 20.30 a Bari contro l'Olympiacos. Sui canali social della società nerazzurra è stato pubblicato un video riguardante la partenza della comitiva. In gruppo si rivedono anche alcuni dei giocatori che erano assenti, per infortuni e acciacchi, nelle scorse amichevoli.

