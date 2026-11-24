La media gol in Serie A è la più alta da 76 anni. Non è una pioggia, ma è una tempesta di gol e ne parla stamane il Corriere della Sera. La tempesta che si abbatte sul calcio italiano è così intensa che non si capisce se stia portando con sé la nascita di qualcosa di nuovo o la distruzione di antiche certezze, già da tempo traballanti.
Eccesso di leggerezza
L'Inter ci è finita in mezzo a Bergamo, segnando quattro gol con facilità, ma subendone altrettanti dall'Atalanta con una "leggerezza", come l'ha definita uno sconsolato Chivu, inquietante per una squadra che punta a rivincere lo scudetto e ha già incassato 17 reti in 12 partite. Ma in questo campionato le pallonate si danno e si prendono. La media è di 3,16 gol a partita (379 in 120 gare), la più alta dal 1950, quando Nordahl faceva tremare le difese. Un anno fa, alla stessa giornata, si viaggiava a 2,43: una differenza che, proiettata sull'intero campionato, equivarrebbe a 270 gol in più. Una follia.
Divertente ma pericoloso
Uno spettacolo divertente, ma anche pericoloso, perché il rischio è quello di assistere a imbarcate storiche e impreviste, soprattutto per chi non è abituato. Il paradosso è ben sintetizzato dallo sconforto di Chivu dopo il pareggio di Bergamo: la sua Inter arrivava dalla prima serie stagionale di due partite consecutive senza subire gol, dopo aver concesso troppo spesso reti a causa della difesa alta o costretta a rincorrere gli avversari. Contro l'Atalanta è andata diversamente, anche per effetto di cambi discutibili, sia nelle scelte sia nei tempi. Lautaro, Jones, Stankovic e persino Akanji non potevano avere il ritmo partita e il loro ingresso ha trasmesso alla squadra il messaggio che, sul 3-1, la gara fosse ormai chiusa.
Perdere i duelli
L'Inter ha però confermato che, dopo le partenze di Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian, paga l'assenza di un marcatore come Romero, obiettivo sfumato in estate. A questo si aggiunge il continuo rimescolamento del terzetto difensivo e del centrocampo: Jones, Stankovic e Sucic, per esempio, non avevano mai giocato insieme. Una situazione che crea problemi anche quando la squadra è schierata e deve difendersi. "Dobbiamo marcare meglio in area, non concedere cross facili, capire meglio il pericolo", ha spiegato Chivu. In un calcio sempre più caratterizzato dai duelli a tutto campo, perdere il confronto diretto con l'avversario che crossa può diventare una condanna. "I difensori guardano ormai tutti la palla invece che l'attaccante", ripetono gli allenatori. E quando quest'ultimo è libero di prepararsi alla conclusione, è già troppo tardi.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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