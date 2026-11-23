Si parla di imperdonabile leggerezza nel voto squadra (5) che La Gazzetta dello Sport assegna all'Inter. Cinque è anche il voto per Chivu, allenatore di una squadra "senza solidità e attenzione". Altro 5 a Jones, il peggiore: "nella mezzora che Chivu gli concede, a due mesi dall'ultima partita, si comprende perché non abbia giocato prima". Il migliore è invece Esposito, 8: "Salito sulla giostra, non scende più. Ormai traduce in gol ogni messaggio che capita".
Sufficienza a Josep Martinez, "portiere da pazza Inter. Tre parate, tante sbavature che spaventano". Due centrali su tre della difesa titolare sono da 5, Pavard ("fatica a reggere il passo di Zalewski, ma il peggio accade dopo contro Rowe") e Bastoni ("Determinante, ahilui, con quelle braccia troppo larghe che costano il rigore del pareggio"). Arriva al 6 Carlos Augusto, che "si getta su ogni pallone" ed è "il meno imputabile tra i difensori nonostante il caos".
Brutto 5 anche per Spence, che "si presentea con una diagonale che evita un papocchio ma combina poco nella proposta, vanificando varie occasioni. E difende male". A centrocampo sufficienza a Calhanoglu, il cui infortunio è "la notizia peggiore della serata per l'Inter", mentre fanno bene (6,5) sia Barella che "nella partenza avvolgente è il giocatore più coinvolto", sia Mkhitaryan che "favorisce la fluidità della manovra e rifinisce un contropiede top, che termina con il rigore". Sufficiente Dimarco, "calcia l'angolo del secondo gol ed è un valido supporto alla costruzione ma è un po' morbido in area nella circostanza dell'1-2".
Davanti un 7 persino troppo al ribasso per Thuram, protagonista con "l'assist del terzo gol di Pio" e che "afferra anche il rigore", ma viene incolpato dalla rosea di essere "meno feroce del solito". Male i cambi. Prende un 6 Sucic: "calcia senza timori il rigore del 4-2 ma affonda con colpa nella fase topica". Akanji è invece da 5, "il suo ingresso, con la modifica dell'assetto difensivo, coincide con il crollo". Doppio sv per Stankovic e Lautaro.
Nell'Atalanta 7,5 a De Ketelaere, il migliore, e 5 a Scalvini. Bene anche Kessie (7), Bellanova, Elmas, Zalewski, Pasalic e Rowe, tutti da 6,5.
Autore: Antonio Di Chiara
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