L'infortunio occorso a Hakan Calhanoglu durante la partita tra Atalanta e Inter ha tolto a Chivu un giocatore fondamentale. La Gazzetta dello Sport racconta oggi di un giocatore "molto contrariato per l'incidente, che si aggiunge a uno storico recente di guai fisici allarmante. Nei giorni in cui il suo staff sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza questo stop gli toglie serenità, oltre che forza negoziale".

"La sua volontà di restare all'Inter è acclarata - si legge -, almeno quanto l'intenzione del club di trattenerlo. Ma la fragilità muscolare è un tema di dibattito fra i dirigenti e la proprietà, che vogliono vincolare il nuovo accordo al numero di presenze. Non è pensabile che Calhanoglu firmi a 6,5 milioni netti, come prevede lo stipendio attuale. Dovrà accontentarsi di una base fissa (molto) più bassa che andrà arricchita attraverso i bonus individuali e collettivi. Alla regola Oaktree non si deroga".