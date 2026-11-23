"Il dato dei gol subiti dall'Inter in questa stagione è preoccupante". A dirlo è Nicola Ventola, all'indomani della partita in cui i campioni d'Italia hanno incassato quattro reti dall'Atalanta portando a casa un pareggio amaro da Bergamo.

"E' vero che ieri in qualche azione c'è stata anche sfortuna - ha aggiunto l'ex attaccante a 'Viva El Futbol' -. Rimane, però, il fatto che la situazione è preoccupante. L'Inter resta superiore a livello di gioco e di rosa, ma così facendo rischia di compromettere tutto. La squadra concede tanto, per me è una questione mentale".